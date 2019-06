Dal Roland Garros: L’epica battaglia di Stan Wawrinka (VIDEO)

Al termine di una sfida epica contro Stefanos Tsitsipas, Stan Wawrinka ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dove martedì darà vita a un derby tutto elvetico con Roger Federer.

Sui campi dove aveva trionfato nel 2015 il 34enne ha lottato per 5 ore e 9 minuti (la quarta sfida più lunga di sempre alla Porte d’Auteuil) per avere ragione del 20enne, superato per 7-6 (8/6) 5-7 6-4 3-6 8-6.