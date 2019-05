ITF Roma Antico tiro a Volo: Anche Martina Di Giuseppe in tabellone

Una decina di giorni al via dell’Itf Roma – Antico Tiro a Volo, torneo internazionale di tennis femminile in programma dal 10 al 16 giugno nella capitale. Il Circolo Antico Tiro a Volo di Via Eugenio Vajna è pronto ad ospitare la prestigiosa manifestazione che mette in palio un montepremi di €60.000 e garantisce ospitalità a tutte le partecipanti. Lunedì 3 giugno alle ore 12.00, nella stessa sede di gara, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, cui seguirà una degustazione di vini offerta dal viticoltore Emiliano Fini.

Campionesse e atlete italiane: l’entry list – Entry list di altissimo livello, comandata dall’attuale top 100 ed ex numero 42 del mondo Stefanie Voegele, svizzera classe ’90 vincitrice di 8 titoli in carriera. Seguono giocatrici di spessore del circuito WTA come la lussemburghese Mandy Minella (ex #66), la tedesca Laura Siegemund (ex #27), la statunitense Anna Tatishvili (ex #50) e la romena Irina Begu (ex #22). Poi la folta schiera di atlete azzurre: nel tabellone principale la toscana Martina Trevisan, oramai punto fermo della Nazionale di Fed Cup di Tathiana Garbin, e la romana Martina Di Giuseppe. Quest’ultima vive il periodo migliore della carriera, iniziato con i due titoli conquistati nel 2018 e proseguito con le prime partecipazioni ai tornei dello Slam, sino al raggiungimento del best ranking di numero 166 del mondo. In qualificazioni, per ora, Sara Errani, Anastasia Grymalska, Jessica Pieri, Stefania Rubini, Deborah Chiesa, Lucrezia Stefanini, Cristiana Ferrando, Lucia Bronzetti e Martina Caregaro, in attesa dell’annuncio delle wild card che aumenteranno il numero di italiane in gara.

Marco Fanano: “Vedremo all’opera le migliori azzurre” – Orgoglio ed emozione nelle parole del direttore del torneo Marco Fanano, per una manifestazione che promette spettacolo: “Quest’anno più che mai abbiamo un torneo tecnicamente molto interessante, con tante giocatrici dal valore assoluto: ex top 30 come Begu e Siegemund ed ex top 50 come Voegele e Tatishvili. Avremo inoltre la possibilità di vedere le nostre migliori tenniste all’opera, da Trevisan a Di Giuseppe, già certe di un posto nel main draw, alle molte azzurre iscritte alle qualificazioni. E aspettiamo Sara Errani, una stella del nostro tennis”.