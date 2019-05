Challenger Vicenza: Il programma di Mercoledì 29 Maggio

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Pedro Cachin vs Federico Gaio

2. [WC] Lorenzo Musetti vs [LL] Andrea Pellegrino

3. Matteo Viola vs Mats Moraing

4. [1] Paolo Lorenzi vs [ITF] Raul Brancaccio

5. [WC] Julian Ocleppo vs [5] Gianluca Mager

6. [3] Pedro Sousa vs [WC] Luca Giacomini

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Marco Bortolotti vs [WC] Giulio Zeppieri

2. [ITF] Oriol Roca Batalla vs [ITF] Riccardo Bonadio

3. Marc-Andrea Huesler vs [Q] Andrea Vavassori

4. Goncalo Oliveira vs Gonzalo Escobar

5. [WC] Francesco Forti vs [16] Viktor Galovic

6. Dragos Dima OR Daniel Masur vs [6] Adrian Menendez-Maceiras

7. [9] Alessandro Giannessi vs Pedro Cachin OR Federico Gaio

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Adam Pavlasek vs Pedja Krstin

2. Dragos Dima vs Daniel Masur

3. [ITF] Javier Barranco Cosano vs Yosuke Watanuki

4. [Q] Benjamin Hassan vs Facundo Arguello

5. [10] Enrique Lopez Perez vs Federico Coria

6. [ITF] Oriol Roca Batalla OR [ITF] Riccardo Bonadio vs [14] Marc Polmans

Campo 5 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 14:00)

1. [3] Luca Margaroli / Filip Polasek vs [WC] Filippo Baldi / Andrea Pellegrino

2. Luis David Martinez / Andrea Vavassori vs [ITF] Marco Bortolotti / Scott Puodziunas

3. [ITF] Javier Barranco Cosano / Raul Brancaccio vs [4] Hugo Nys / Sem Verbeek

4. [WC] Jacopo Berrettini / Francesco Forti vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar