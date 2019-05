Roland Garros: Ritorno vincente a Parigi di Roger Federer. Sonego cede in tre set

Erano passati quattro anni dalla sua ultima apparizione sul rosso del Roland Garros, ma il numero 3 al mondo non ha dimenticato come si vince sulla terra parigina. Roger Federer non ha steccato la prima sfida del secondo Slam stagionale, regolando il nostro Lorenzo Sonego (ATP 73) in tre set 6-2 6-4 6-4 in 1h43′.

Sempre in controllo del match e liquidato in fretta il primo set, l’elvetico è stato brevemente messo in difficoltà solo nel secondo atto della sfida, quando l’italiano è riuscito a strappargli un break. Nella frazione conclusiva Sonego non ha sfigurato, ma il renano ha infine trovato l’allungo decisivo, che gli ha regalato un esordio vittorioso.

Al secondo turno Federer sfiderà il tedesco Oscar Otte (145), vittorioso in quattro set sul tunisino Malek Jaziri (94).

La partita punto per punto