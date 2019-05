Torneo di Roma: Come avere il rimborso del biglietto

Per tutti rimane valido quanto comunicato già mercoledì 15 maggio sera: cioè i biglietti rimborsabili sono solo quelli che non sono stati utilizzati il giorno successivo, giovedì 16 maggio.

Il rimborso del prezzo dei biglietti (al netto dei diritti di prevendita) acquistati per assistere alle sessioni di gioco della manifestazione sportiva “Internazionali BNL d’Italia” in programma nel giorno mercoledì 15 maggio 2019 (e non utilizzati per assistere alle successive sessioni di gioco di giovedì 16 maggio 2019) può essere richiesto secondo le seguenti modalità.

Biglietti acquistati presso le biglietterie dell’impianto sportivo.

Il rimborso potrà essere richiesto recandosi, dal 3 al 14 giugno 2019, presso la “Biglietteria Centrale” sita in (00135) Roma, Viale delle Olimpiadi n. 61, portando con sé il biglietto (integro e in originale) e un documento di riconoscimento in corso di validità. La “Biglietteria Centrale” resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Chi fosse impossibilitato a recarsi presso la “Biglietteria Centrale” potrà chiedere il rimborso inviando, entro il 16 giugno 2019, una raccomandata a/r presso la sede della “Biglietteria Centrale Internazionali BNL d’Italia” di (00135) Roma, Viale delle Olimpiadi n. 61, fornendo i seguenti dati e documenti:

– persona fisica o società;

– nome e cognome o denominazione giuridica della società;

– indirizzo di residenza (città, provincia, c.a.p., via e numero civico);

– codice fiscale e/o partita IVA;

– recapito telefonico (facoltativo);

– recapito di posta elettronica (facoltativo);

– codice IBAN di un conto corrente bancario e/o postale intestato al richiedente (si prega di comunicare anche il codice SWIFT in caso di conto corrente e/o postale estero);

– originale del biglietto (integro);

– copia di un documento di identità in corso di validità.

Biglietti acquistati tramite il sito web ticketing.internazionalibnlditalia.com con modalità “Stampa a casa” o con modalità “Ritiro sul luogo dell’evento”.

accedere al sito ticketing.internazionalibnlditalia.com dal 3 al 16 giugno 2019;

accedere alla propria area riservata cliccando sul tasto “Login” e servendosi delle credenziali utilizzate in occasione dell’acquisto dei biglietti validi per assistere alla manifestazione sportiva “Internazionali BNL d’Italia”;

effettuato l’accesso all’area riservata, cliccare sul tasto “Profilo”;

nella nuova pagina aperta saranno visibili tutti gli ordini effettuati dall’utente;

cliccare sul tasto “Visualizza”, in corrispondenza dell’ordine per il quale si intende effettuare la richiesta di rimborso;

all’interno della pagina dell’ordine, cliccare sul tasto “Richiedi rimborso” (il tasto “Richiedi rimborso” sarà presente solo se l’ordine contiene biglietti in relazione ai quali il rimborso può essere richiesto)

all’esito della predetta procedura, verrà visualizzato un modulo nel quale è necessario inserire tutti i dati in esso indicati;

allegare il file .pdf dei biglietti per i quali si richiede il rimborso, così come ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica al momento dell’acquisto, oppure seguire le indicazioni per la spedizione dell’originale del biglietto;

consentire al trattamento dei dati personali (secondo quanto indicato nella relativa informativa privacy) e cliccare sul tasto “Invia richiesta”;

all’esito della procedura verrà visualizzata una pagina di conferma dell’avvenuto invio della richiesta di rimborso.

Fermo quanto sopra riportato, potranno essere rimborsati esclusivamente i biglietti emessi con le seguenti tariffe:

– Intero FIT;

– Intero FIT Prev;

– Intero FIT B;

– Intero FIT B Prev;

– Intero FIT C;

– Intero FIT C Prev;

– Intero FIT D;

– Intero FIT D Prev;

– Intero FIT J;

– Intero FIT K;

– Intero FIT K Prev;

– Ridotto FIT;

– Ridotto FIT B;

– Ridotto 1;

– Ridotto 2;

– Ridotto 2 Prev;

– Ridotto Upgrade;

– Ridotto Div. Abili;

– Ridotto Accompagnatore;

– Ridotto Scuole S;

– Ridotto Scuole SC.

BIGLIETTI ACQUISTATI SU TICKETONE

1. BIGLIETTI ACQUISTATI PRESSO I PUNTI VENDITA TICKETONE:

Il rimborso potrà essere richiesto presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato entro e non oltre il 16 giugno p.v.

2. BIGLIETTI ACQUISTATI SUL SITO WWW.TICKETONE.IT O TRAMITE CALL CENTER:

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita), escludendo unicamente le commissioni di servizio e gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del sito.

3. Biglietti acquistati con ritiro sul luogo dell’evento (+ stampa@casa):

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. L’operazione di riaccredito sarà effettuata entro 30 giorni e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

4. Biglietti acquistati con spedizione tramite corriere espresso:

Il cliente dovrà spedire i biglietti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 16 giugno p.v. (data timbro postale) presso:

TicketOne S.p.A.

Via Vittor Pisani 19

20124 Milano

C.a. Divisione Commercio Elettronico

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Tale operazione di riaccredito avrà inizio a partite dal ricevimento della raccomandata e dalla verifica del suo contenuto. La visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.

Tutti coloro che hanno acquistato i biglietti on-line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i Call Center TicketOne riceveranno all’indirizzo indicato in fase d’acquisto l’email del Customer Care di TicketOne contenente tutte le modalità specifiche per il rimborso. Chi non dovesse riceverla o avesse bisogno di ulteriori informazioni è pregato di utilizzare il form ”Contattaci” che si trova all’indirizzo https://www.ticketone.it/help.