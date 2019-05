Karolina Pliskova conquista il torneo di Roma

Karolina Pliskova (WTA 7) ha conquistato il torneo Premier Mandatory di Roma, superando in finale la britannica Johanna Konta (42) per 6-3 6-4 in 1h26′. Grazie a questa solida vittoria, la più importante per la 27enne ceca assieme a quella di Cincinnati nel 2016, la ex numero uno mondiale (nel 2017) da lunedì salirà in seconda posizione della classifica WTA.

La partita punto per punto