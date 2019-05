Roger Federer ed il ritiro a Roma dettata dalla prudenza

Il ritiro dagli Internazionali d’Italia è stata una scelta dettata più dalla prudenza che altro. Roger Federer non era al top dopo gli straordinari del mercoledì e ha preferito non forzare per non compromettere il suo prossimo futuro. Ha preferito frenare ora per presentarsi al meglio al Roland Garros e alla stagione sull’erba. Comprensibile.

Aver lasciato a metà il suo lavoro in Italia non ha in ogni caso fatto piacere a Roger che, dopo essersi detto dispiaciuto per il forfait, ha dato (forse) appuntamento a tifosi e appassionati romani per il 2020. «Roma è sempre stata una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno», ha sottolineato Roger, dimostrando di non aver ancora cominciato a pensare a un futuro lontano da racchetta e pallina.