Sergio Palmieri risponde dopo le scuse di Fabio Fognini: “”Non c’è nessun problema. Con Fabio sia amici di lunga data, lo conosco bene”

IIl direttore degli Internazionali BNL d’Italia di Tennis Sergio Palmieri ha risposto in diretta su RTL 102.5 alla polemica nata ieri relativamente a Fabio Fognini.

Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, è stato ospite nella postazione di RTL 102.5 al Foro Italico per raccontarci dell’andamento del torneo. Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Fabio Fognini e delle sue esternazioni nella conferenza stampa di ieri, dopo la sconfitta con il greco Tsitsipas. “Purtroppo il direttore del torneo è questo e dobbiamo tenercelo”, ha detto il tennista italiano. “Certa gente dovrebbe levarsi dai c…ni. E’ un mio pensiero e lo avevo detto già l’anno scorso”. Oggi Fognini ha aggiustato il tiro e si è scusato ufficialmente con Palmieri, tramite un post su Instagram. “Quando si è mossi da un sentimento forte”, ha scritto, “capita di esprimere un concetto in maniera sbagliata. Ieri sera ero scosso e in conferenza stampa mi sono lasciato andare a dichiarazioni troppo forti”. Poi si è rivolto al direttore del toneo: “Caro Sergio, ti chiedo scusa. Sono consapevole dell’enorme lavoro che hai fatto in tutti questi anni di direzione del torneo che più amo al mondo. Mando un abbraccio a te e al meraviglioso pubblico degli Internazionali d’Italia. Ci vediamo l’anno prossimo”.

Sergio Palmieri ha appreso in diretta su RTL 102.5 delle scuse di Fognini ed ha così commentato: “Non c’è nessun problema. Con Fabio sia amici di lunga data, lo conosco bene. Va preso così com’è. Ha detto esattamente quello che pensa ed io per questo lo rispetto, perché è una persona sincera, non è un falso”. Poi, ha aggiunto: “Non aveva nemmeno bisogno di scusarsi. Si può sbagliare”.