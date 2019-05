Si ritira Roger Federer. Il torneo di Roma va nel caos: “Non sono fisicamente al 100% e dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso che era meglio non giocare oggi”

Roger Federer si ritira dal torneo Masters 1000 di Roma.

Lo svizzero ha dichiarato di avere un problema alla gamba destra e per questo motivo non giocherà oggi il suo incontro valido come quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas che approda quindi senza giocare in semifinale.

Purtroppo la pioggia e la sceltà di ieri di far giocare due incontri a molti giocatori ha causato seri danni al torneo. Stamane il ritiro della Osaka e pochi minuti fa quello di Roger Federer.

Dichiara Roger: “Sono molto dispiaciuto di non essere in grado di scendere in campo oggi. Non sono fisicamente al 100% e dopo essermi consultato con il mio team, abbiamo deciso che era meglio non giocare oggi. Roma è sempre stata una delle mie città preferite, spero di tornare il prossimo anno”.