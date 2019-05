Dal Foro Italiano: La storia delle Italiane nelle quali di Roma (negli ultimi 10 anni). Non si vince una partita dal 2012

La storia delle italiane nelle qualificazioni di Roma, nell’ultimo decennio, a partire dal 2010, non è molto positiva.

Non solo nessuna italiana è riuscita a superarle, ma anche le vittorie al primo turno sono state pochissime, solo 4 a fronte di 36 sconfitte, sempre al primo turno.

Come poche e remote le partecipazioni per ammissione diretta, non con WC, ben 5 nell’ormai lontano 2010, e quella anomala di Giorgi l’anno scorso.

Ma vediamo la storia nel dettaglio:

– 2018: 1DA 1W Giorgi*

……..4WC 4L (Chiesa*, Di Sarra, Grymalska, Trevisan)

– 2017: 4WC 4L (Brianti, Di Sarra, Ferrando, Trevisan)

– 2016: 4WC 4L (Brianti, Burnett, Colmegna, Di Giuseppe)

– 2015: 3WC 3L (Barbieri, Dentoni, Paolini)

– 2014: 3WC 3L (Barbieri, Dentoni, Grymalska)

– 2013: 4WC 4L (Balducci, Di Sarra, Moratelli, Virgili)

– 2012: 4WC 1W Burnett, 3L (Dentoni, Grymalska, Virgili)

– 2011: 4WC 1W Knapp, 3L (Barbieri, Burnett, Grymalska)

– 2010: 5DA 1W Floris* 4L (Di Sarra, Gatto-M., Giovine, Vierin*)

……..4WC 4L (Burnett, Di Giuseppe, Grymalska, Moroni)

