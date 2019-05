Masters 1000 Roma: Il Main Draw. Fabio Fognini pesca Tsonga. Ecco il sorteggio di tutti gli azzurri

ATP Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e5.207.405 – Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Carreno Busta, Pablo vs Shapovalov, Denis

Kohlschreiber, Philipp vs Simon, Gilles

de Minaur, Alex vs (16) Cecchinato, Marco

(12) Medvedev, Daniil vs Kyrgios, Nick

Qualifier vs Qualifier

Goffin, David vs Wawrinka, Stan

Bye vs (7) del Potro, Juan Martin

(4) Zverev, Alexander vs Bye

(WC) Berrettini, Matteo vs Pouille, Lucas

Schwartzman, Diego vs Qualifier

Qualifier vs (15) Monfils, Gael

(9) Cilic, Marin vs (WC) Basso, Andrea

Dimitrov, Grigor vs Struff, Jan-Lennard

Qualifier vs Pella, Guido

Bye vs (6) Nishikori, Kei

ATP Masters 1000 Roma 1000 | Terra | e5.207.405 – Parte Bassa

(8) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Johnson, Steve vs (WC) Sinner, Jannik

Albot, Radu vs Qualifier

(PR) Tsonga, Jo-Wilfried vs (10) Fognini, Fabio

(13) Coric, Borna vs Auger-Aliassime, Felix

Millman, John vs Qualifier

Tiafoe, Frances vs Sousa, Joao

Bye vs (3) Federer, Roger

(5) Thiem, Dominic vs Bye

Verdasco, Fernando vs Edmund, Kyle

Bautista Agut, Roberto vs Seppi, Andreas

(WC) Sonego, Lorenzo vs (11) Khachanov, Karen

(14) Basilashvili, Nikoloz vs Fucsovics, Marton

Kukushkin, Mikhail vs Djere, Laslo

Gasquet, Richard vs Chardy, Jeremy

Bye vs (2) Nadal, Rafael