Pre Quali Roma: Andrea Basso si aggiudica le pre qualificazioni. Jannik Sinner sconfitto in finale

Jannik Sinner ha perso la finale delle pre-qualificazioni del Masters 1000 di Roma. Giovedì pomeriggio il 17enne di Sesto Pusteria è stato battuto dal connazionale Andrea Basso in tre set per 7-6(3), 4-6, 3-6.

Basso conquista così una wild card per il main draw nel Foro Italico, ma anche Sinner può ancora sperare, perché se il caldarese Andreas Seppi aggancerà direttamente il tabellone principale di Roma, l’ultima wild card andrà proprio al pusterese. Altrimenti Sinner dovrà giocare sabato le qualificazioni. Probabilmente però l’altoatesino partirà nel main draw. Gli “Internazionali d’Italia” verranno sorteggiati domani, venerdì alle ore 18.30.

Sinner è reduce da tre settimane intensissime. Quella di oggi è stata la sua 14° partita negli ultimi 20 giorni. Dopo aver battuto nei turni precedenti Luca Tomasetto, Riccardo Balzerani e ieri in semifinale Lorenzo Musetti nella sfida dei due giovani più promettenti del tennis italiano, l’altoatesino ha affrontato in finale il 25enne genoano Andrea Basso, numero 419 del ranking ATP.

Partita molto equilibrata fin dall’inizio. Fino al 6-6 entrambi i giocatori si sono strappati rispettivamente una sola volta il turno di battuta. Poi nel tiebreak il pusterese ha avuto il fiato più lungo, chiudendo il primo set sul 7-3. Per Sinner era già la 10° vittoria in 12 tiebreak disputati.

Nel secondo parziale Basso ha piazzato subito un break, portandosi sul 3-1. Il ligure non ha mai perso il suo servizio, aggiudicandosi dopo un’ora e 33 minuti di gioco il set per 6-4. Benzina finita nel terzo set per Sinner, che si è dovuto arrendere a Basso con il punteggio finale di 6-3.