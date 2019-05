Masters 1000 Roma: Si cancella John Isner. Seppi fuori di un solo posto dal main draw

Lo statunitense John Isner, numero 10 del ranking mondiale, si è cancellato dagli Internazionali BNL d’Italia per l’infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot.

A questo punto l’azzurro è fuori di un posto dall’ingresso nel tabellone principale. Tuttavia, se a Madrid il polacco Hubert Hurkacz dovesse perdere contro Alexander Zverev, non potrebbe godere dello special exempt. E lo slot così riservato sarebbe liberato per il primo degli esclusi, dunque Seppi. Se questo dovesse succedere, tornerebbe a liberarsi una wild card per il main draw. Ed entrambi i finalisti delle prequalificazioni, Jannik Sinner e Andrea Basso, avrebbero un posto nel tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2019.