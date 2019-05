Masters 1000 Madrid: Il programma di Giovedì 09 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Simona Halep vs [9] Ashleigh Barty

2. [1] Novak Djokovic vs Jeremy Chardy (non prima ore: 14:00)

3. [4] Roger Federer vs [15] Gael Monfils (non prima ore: 16:00)

4. Frances Tiafoe vs [2] Rafael Nadal (non prima ore: 20:00)

5. [7] Kiki Bertens vs [2] Petra Kvitova (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [9] Marin Cilic vs Laslo Djere

2. [1] Naomi Osaka vs Belinda Bencic (non prima ore: 14:00)

3. [8] Sloane Stephens vs Petra Martic (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Hubert Hurkacz vs [3] Alexander Zverev

Stadium 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Roberto Carballes Baena / Jaume Munar vs Marcelo Demoliner / Daniil Medvedev

2. [10] Fabio Fognini vs [5] Dominic Thiem

3. [6] Kei Nishikori vs Stan Wawrinka

4. [8] Stefanos Tsitsipas vs Fernando Verdasco

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Guido Pella / Joao Sousa vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [6] Oliver Marach / Mate Pavic vs Diego Schwartzman / Dominic Thiem

3. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs Wesley Koolhof / Stefanos Tsitsipas

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Irina Bara / Mihaela Buzarnescu vs [WC] Jelena Ostapenko / Vera Zvonareva

2. [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs vs Veronika Kudermetova / Galina Voskoboeva

3. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [6] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

4. [5] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova vs [3] Samantha Stosur / Shuai Zhang

Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Martinez Siurana vs Miguel Perez Pena

2. [1] Daniel Rincon Yague vs Oscar Pinto Sansano

3. Pedro De La Riva Bueno vs [2] Daniel Matheu Baldor

4. [3] Daniel Sancho Arbizu vs Alejandro Matossian

5. Carolina Gomez Alonso vs Maria Berlanga Bandera

6. Ariana Geerlings Martinez vs Andrea Burguete Beltran

Court 14 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Merida Aguilar vs Francisco Gal Ollero

2. Alex Padro Parra vs [4] Gerard Planelles Ripoll

3. Juan Jose Rodriguez Garceran vs Alejandro Correa Linares

4. [1] Carmen Gallardo Guevara vs Alanna Di Francesco

5. Victoria Jimenez Kasintseva vs [3] Lucia Llinares Domingo

6. Alejandro Manzanera Pertusa vs Pelayo Rodriguez Garcia