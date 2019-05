Pre Quali Roma 2019: Ecco il Livescore dei Quarti di Finale. Oggi si decidono le prime wild card

Sui campi del Foro Italico di Roma va in scena la quarta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia (giovedì 9 maggio la conclusione), “antipasto” del combined in programma da sabato 11 a domenica 19 maggio.

Quarti di Finale – M.

Riccardo Balzerani c. Jannik Sinner

Filippo Baldi c. Jacopo Berrettini

Enrico Dalla Valle c. Lorenzo Musetti

Raul Brancaccio c. Andrea Basso

Quarti di Finale – F.

Jasmine Paolini b. Deborah Chiesa 61 63

Giorgia Brescia b. Anastasia Grymalska 61 76(4)

Elisabetta Cocciaretto b. Cristiana Ferrando 61 64

Lucrezia Stefanini b. Monica Cappelletti 62 76(6)

Il programma di Martedì 07 Maggio