ITF Junior: a Salsomaggiore vince Passaro in finale su Cobolli

Quasi tutti i tennisti italiani sono stati impegnati nel torneo di grado 2 di Salsomaggiore. Nel maschile si è arrivati ad una finale tutta italiana con la vittoria finale di Francesco Passaro che ha superato all’ultimo atto del torneo Flavio Cobolli con il punteggio di 6-4 6-1 in una partita giocata al coperto a causa della pioggia che ha caratterizzato anche altri giorni della settimana.

Oltre alla vittoria di Passaro e alla finale di Cobolli vediamo gli altri risultati degli italiani. Semifinale per Samuel Vincent Ruggeri, quarti di finale per Biagio Gramaticopolo, secondo turno per Francesco Maestrelli e Leonardo Malgaroli, primo turno per Luciano Darderi, Benito Massacri, Giulio Perego, Alessandro Conca, Alessandro Pecci e Lorenzo Rottoli. Non si sono qualificati Filippo Botti, Denis Spirdon, Giovanni Paruffo, Mattia Bernardi, Leonardo Rossi, Alessio Tramontin, Tommaso Bonazzi, Emanuele Turconi, Niccolò Ciavarella, Carlo Rosellini, Federico Serena, Ivan Tagliavini, Pietro Marino, Marcello Serafini, Federico Salomone, Davide Ferrarolli, Jacopo Landini, e Alberto Orso.

Nel doppio finale per Francesco Maestrelli e Samuel Vincent Ruggeri che hanno perso contro la coppia americana Grant e Zink.

Nel femminile nessuna italiana è riuscita a raggiungere la finale. In semifinale sono state sconfitte sia Federica Rossi che Sara Ziodato, ai quarti Lisa Pigato, Arianna Zucchini, Matilde Paoletti e Federica Trevisan, al secondo turno Sofia Rocchetti, Rubina de Ponti, Camilla Zanolini e Cristina Tiglea, al primo turno Matilde Mariani, Diletta Cherubini, Alessandra Simone, Emma Valletta, Beatrice Ricci, Jennifer Ruggeri, Valentina Gaggini, Giulia Martinelli e Asia Serafini. Non si sono qualificate Alessia Fava, Caterina Greco, Emma Belluomini, Alice Gubertini, Carlotta Mencaglia, Sofia Caldera, Denise Valente, Carlotta Moccia, Sara Donnini, Milena Jovetic, Susanna Ranucci, Marcella Dessolis, Greta Carbone, Francesca Petracchi, Carlotta Sezzi, Alice Volpe, Rachele Zingale, Caterina Pantoli, Ginevra Aprea, Sveva Bernardi, Nicole Teodosescu e Beatrice Stagno.

Nel doppio finale per la coppia formata da Matilde Mariani e Matilde Paoletti, battute da Charaeva e Falkner.

Per il resto, torneo J4 in Israele, quarti di finale per Elisa Camerano, proveniente dalle qualificazioni. Torneo J4 negli USA, primo turno per Rachele Rimondini, dopo aver superato le qualificazioni. Torneo J5 in Moldova, semifinale per Federico Ruggeri, proveniente dalle qualificazioni e, nel femminile, primo turno per Agnese Ceccarelli, mentre Lavinia Salvatorelli non ha superato le quali. Nel J5 in Costa D’Avorio non si è qualificato Luca Fe D’Ostiani. Infine nel J5 in Serbia primo turno per Luna Urso.

Paolo Angella