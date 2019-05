Challenger Ostrava: Jannik Sinner centra la finale ad Ostrava

La corsa di Jannik Sinner continua: sabato pomeriggio il 17enne di Sesto Pusteria ha battuto nella semifinale dell’ATP Challenger di Ostrava il canadese Steven Diez in tre set per 6-4, 4-6, 6-2 centrando dopo quella di Bergamo la sua seconda finale nel circuito ATP. Qui il giovane pusterese incontrerà domani il vincente del match tra il favorito Lloyd Harris e la testa di serie numero 4 Kamil Majchrzak.

Sinner sta giocando un tennis straordinario nel torneo ceco, dotato di 46.600 euro di montepremi. Dopo aver eliminato uno dopo l’altro l’ungherese Attila Balazs (ATP 219), il tedesco Dominik Köpfer (ATP 181) ed i cechi Jiri Lehecka e Jiri Vesely (ATP 91), oggi in semifinale ha piazzato il quinto colpo contro il canadese Steven Diez (ATP 284).

Partenza fortissima di Sinner, che ha subito strappato due volte il servizio al suo avversario per l’allungo del 3-0. Diez però non si è arreso, accorciando le distanze con un rebreak sul 3-2. Nel sesto game il pusterese ha dovuto annullare ben tre palle break, prima di portarsi sul 4-2. Sinner ha controllato questo vantaggio e dopo 48 minuti di gioco ha sfruttato la sua prima palla set per il 6:4.

La seconda frazione di gioco era molto equilibrata fino al 5-4 a favore di Diez. Nel decimo game è stato poi il canadese a piazzare l’unico, decisivo break per il 6-4. Così questa ottima sfida si è deciso al terzo set.

Terzo set nel quale Sinner ha preso nuovamente in mano la gara. Il pusterese ha tolto due volte il turno di battuta a Diez, imponendosi dopo due ore e 7 minuti di gioco con il suo secondo match point per 6-2.

Grazie a questa vittoria, Sinner riceve 3.650 euro di montepremi e 48 punti ATP, con i quali migliorerà la sua classifica di 36 posizioni, passando lunedì prossimo dal 298° al 262° posto nel ranking mondiale.