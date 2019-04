ITF Junior Salsomaggiore: giornata di pioggia, si gioca indoor a Fidenza e Cabriolo

E’ arrivata la pioggia, puntuale come ogni anno, a rovinare la giornata d’apertura dei tabelloni principali della trentaseiesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. Il maltempo ha costretto il Supervisor dell’ITF, il sig. Sigismondo Favia, a dirottare tutti gli incontri in programma nella cittadina termale sui campi in terra battuta indoor dei circoli di Fidenza e Cabriolo.

In attesa di possibili schiarite attese nel pomeriggio, si continua a giocare al coperto. Attorno all’ora di pranzo sono stati sorteggiati i tabelloni di doppio: tanti italiani al via, tra le ragazze c’è Federica Rossi al numero uno del seeding assieme alla spagnola Carlota Martinez Cirez.

Di seguito tutti i risultati degli incontri che si sono conclusi fino a questo momento (ultimo aggiornamento: 15.31):

TORNEO MASCHILE

Vincent Ruggeri (ITA) b. Coulibaly (CIV) 7-6(3) 6-3

Gramaticopolo (ITA) b. Zhang (CHN) 6-2 7-5

Weststrate (NED) b. Gimeno Valero (5,ESP) walkover

Kodat (1,USA) b. Massacri (ITA) 6-1 6-3

Montsi (RSA) – Malgaroli (ITA) Da concludere

Li (CHN) – Pecci (ITA) Da concludere

Passaro (4,ITA) – Perego (ITA) Da concludere

TORNEO FEMMINILE

Pigato (7,ITA) b. Simone (ITA) 6-2 6-4

Falkner (SLO) b. Martinelli (ITA) 6-3 3-6 6-0

Garcia Gross (USA) b. Ricci (ITA) 6-4 2-6 6-4

Shaikh (USA) – Gaggini (ITA) Da concludere

Tiglea (ITA) – Marandel (FRA) Da concludere

Paoletti (ITA) – Reasco Gonzalez (3,ECU) Da concludere

Ziodato (4,ITA) – Valente (ITA) Da concludere

Wei (5,CHN) – Trevisan (ITA) Da concludere