ATP Monaco di Baviera: Il Tabellone di Quali. Lorenzo Sonego n.1 del seeding

(1) Sonego, Lorenzo vs Hanfmann, Yannick

Laaksonen, Henri vs (5) Kecmanovic, Miomir

(2) Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Erler, Alexander

(WC) Stebe, Cedrik-Marcel vs (8) Istomin, Denis

(3) Ramos-Vinolas, Albert vs Monteiro, Thiago

Bachinger, Matthias vs (6) Rublev, Andrey

(4) Gojowczyk, Peter vs Rosol, Lukas

Maden, Yannick vs (7) Fabbiano, Thomas