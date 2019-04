Da Monte Carlo: Fabio Fognini “Se ad inizio settimana mi avessero detto che la finale sarebbe stata tra me e Lajovic avrei riso”. Nadal “è stata la mia peggiore partita sulla terra negli ultimi 14 anni”

Fabio Fognini : “E’ stata la partita perfetta, battere Nadal in due set…

Sono molto felice anche perché era difficile giocare, c’era tanto vento. Non è stata una bella partita, ci sono stati parecchi break. Poi dopo quella decisione un po’ strana dell’arbitro, mi sono inc…to, secondo me il warning era eccessivo; ma sono stato bravo a non perdere la pazienza.

Ho respirato e sono rimasto concentrato. Con Rafa devi rischiare e mettere in preventivo che se sei 5-0, 40-0 e poi vai 5-2, puoi comunque fartela addosso. Su questa superficie ha avuto pochissimi rivali, sapevo però di avere le qualità per metterlo in difficoltà, l’avevo già dimostrato.

Se ad inizio settimana mi avessero detto che la finale sarebbe stata tra me e Lajovic avrei riso, invece adesso sono qui a giocarmi il titolo più importante della mia carriera. Non sarà facile, sicuramente ci sarà tensione perché per entrambi è l’appuntamento più importante della carriera”.

Rafael Nadal : “È difficile spiegare cosa sia successo, è stata senza dubbio una brutta giornata. Un’opportunità sprecata. Direi che è stata la mia peggiore partita sulla terra negli ultimi 14 anni.

È molto complicato tirare fuori qualcosa di positivo dall’incontro di oggi, è stata una di quelle giornate in cui tutto va storto. Oggi ho perso contro un giocatore che è stato migliore di me, quindi ho meritato la sconfitta.”