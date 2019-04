Fed Cup: LIVE Russia 2 – Italia 0. Spareggio World Group 2. L’Italia ad un passo dalla Serie C

RUSSIA – ITALIA – Spareggio Permanenza World Group 2 – Mosca

sabato

dalle ore 13 italiane

Anastasia Potapova (RUS) c. Martina Trevisan (ITA)



ITF Fed Cup World Group II Playoffs A. Potapova A. Potapova 2 6 6 M. Trevisan M. Trevisan 6 3 1 Vincitore: A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Potapova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-0 → 5-0 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df df 4-2 → 5-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 A. Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Potapova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) c. Jasmine Paolini (ITA)



ITF Fed Cup World Group II Playoffs A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 7 7 J. Paolini J. Paolini 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 df 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-6 → 6-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

domenica

dalle ore 13.30 italiane

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) c. Martina Trevisan (ITA)

Anastasia Potapova (RUS) c. Jasmine Paolini (ITA)

Daria Kasatkina/Natalia Vikhlyantseva (RUS) c. Elisabetta Cocciaretto/Sara Errani (ITA)