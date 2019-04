Fed Cup: A Pasqua vanno di scena le semifinali. Australia vs Bielorussia e Francia vs Romania

Durante il fine settimana di Pasqua andranno in scena le semifinali della Federation Cup: Australia-Bielorussia e Francia-Romania.

La prima si giocherà a Brisbane, sul cemento, e vede tra le convocate della squadra australiana Ashleigh Barty, Daria Gavrilova, Samantha Stosur e Priscilla Hon; la Bielorussia risponde invece con Vika Azarenka, Ayryna Sabalenka, Aliaksandra Sasnonovich, Vera Lapko e Lidziya Morazova.

L’altra sfida si giocherà sulla terra al coperto di Rouen. Il capitano francese, Julien Benneteau si affiderà a Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier, Cornet e Fiona Ferro. La Romania risponde invece con la Halep, Buzarnescu, Niculescu e Begu.

Australia vs Bielorussia

Sabato 20 aprile

S. Stosur vs A. Sabalenka

A. Barty vs V. Azarenka

Domenica 21 aprile

A. Barty vs A. Sabalenka

S. Stosur vs V. Azarenka

A. Barty/S. Stosur vs V. Lapko/L. Marozava

Francia vs Romania

Ancora da sorteggiare