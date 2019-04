Kristina Mladenovic si allena con Sascha Bajin

Kristina Mladenovic sta preparando la stagione su terra e la semifinale di Fed Cup a Parigi sui campi in terra battuta di Croix Catelan.

In quest foto vediamo sullo sfondo un uomo che si è allenato con la transalpina: si tratta di Sascha Bajin! L’allenatore tedesco, ex coach di Naomi Osaka, è in prova con la transalpina?