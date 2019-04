Da Barletta: Fuori Baldi, vola ai quarti la sorpresa Berrettini (con il programma di domani)

Altre due teste di serie importanti saltano al challenger Atp di Barletta. Saluta la Puglia anche Filippo Baldi (tds n.4), superato agevolmente in un’ora e sedici minuti dal croato Viktor Galovic: partita chiusa sul 6/4 e 6/2. Continua a sorprendere invece la wild card Jacopo Berrettini. Il giovane italiano ha superato in un match molto “tirato” il connazionale Lorenzo Giustino (tds n. 6).

Due ore e quattordici minuti per assegnare il passaggio ai quarti di finale a Berrettini dopo tre set: 4/6, 7/6, 6/4. E’ andata male anche all’altro italiano, Andrea Arnaboldi che si è dovuto ritirare per infortunio nel secondo set, contro il serbo Nikola Milojevic. Arnaboldi aveva perso il primo parziale 7/6 e nel secondo si è arreso dopo 1/0 per l’avversario. Sono tre, quindi, gli italiani che volano ai quarti: Napolitano, Mager e Berrettini. Nel tabellone del doppio, infine, avanzano le coppie Cacic/ Rodionov, Molchanov/Zelenay, Otte/Siljestrom e Brkic/Draganja.

Nel programma di domani, venerdì 12 aprile, si parte alle 12.30 con i primi due quarti di finale. Ad aprire la giornata ci sarà il derby italiano Mager-Napolitano sul centrale, e la sfida Horansky-Galovic sul campo 1. Poi spazio ai doppi e nel pomeriggio gli altri due quarti: Coria-Milojevic e Safwat-Berrettini. L’ingresso è assolutamente gratuito.

LaPulita &Service (CC) – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Gianluca Mager vs [13] Stefano Napolitano

2. [1] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Oscar Otte / Andreas Siljestrom

3. Federico Coria vs [9] Nikola Milojevic (non prima ore: 16:00)

4. [16] Mohamed Safwat vs [WC] Jacopo Berrettini (non prima ore: 18:00)

I Bilanciai (C1) – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [12] Filip Horansky vs [14] Viktor Galovic

2. [3] Tomislav Brkic / Tomislav Draganja vs Nikola Cacic / Jurij Rodionov