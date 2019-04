ITF Junior Salsomaggiore: pubblicata l’entry list, c’è lo spagnolo Alcaraz Garfia

Seconda tappa italiana del circuito internazionale under 18: inizierà il prossimo 27 aprile, con le qualificazioni, la trentaseiesima edizione del Torneo Bayer di Salsomaggiore Terme, manifestazione, di Grado 2, attraverso la quale sono passati trentuno giocatori che sarebbero poi entrati fra i primi dieci al mondo nelle rispettive classifiche ATP o WTA (quattro di questi, Murray, Azarenka, Clijsters e Safina, hanno un best ranking alla prima posizione).

La scorsa edizione è stata vinta da Lorenzo Musetti e Federica Sacco, che hanno deciso, per motivi diversi, di non provare a difendere il titolo conquistato nel 2018. Il più atteso, per quanto concerne il torneo maschile, sarà lo spagnolo Carlos Alcaraz Garfia che, a soli quindici anni, è tra i primi 600 ATP ed ha già ottenuto ottimi risultati a livello Challenger. Al femminile, invece, occhi puntati sulla russa Anastasia Tikhonova, oltre che sulla folta pattuglia italiana al momento composta da Federica Rossi, Melania Delai, Eleonora Alvisi e Martina Biagianti.

L’ingresso al Tennis Club Salsomaggiore sarà libero per tutta la settimana, aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook “Salsomaggiore International Junior Tennis Tournament” e sul sito ufficiale consultabile QUI. LiveTennis seguirà tutti gli incontri con l’inviato sul posto e vi proporrà interviste esclusive, oltre a video e diari di bordo.

TORNEO MASCHILE – ITALIANI AL VIA

MAIN DRAW: Flavio Cobolli, Francesco Passaro

QUALIFICAZIONI: Luciano Darderi

TORNEO FEMMINILE – ITALIANI AL VIA

MAIN DRAW: Federica Rossi, Melania Delai, Eleonora Alvisi, Martina Biagianti

QUALIFICAZIONI: Sara Ziodato, Alice Amendola, Lisa Pigato