ATP Finals 2021-2025: Il board dell’ATP a Roma per avere rassicurazioni

Ormai sono diverse settimane che Torino attende la decisione dei vertici ATP per ospitare le ATP Finals dal 2021-2025.

Il board Atp ha raggiunto in queste ore Roma per incontrare il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, e avere rassicurazioni in merito alla copertura economica dell’evento. Un vertice a “tu per tu” questa volta che farebbe ben sperare ma che continua a lasciare tutti con il fiato sospeso.

A contendersi le Atp Finals anche Londra, che già ospita l’evento fino al 2020, Singapore, Manchester e Tokyo.