Da Barletta: Vittoria di Andrea Pellegrino. Napolitano avanti senza giocare

Seconda giornata segnata dalla pioggia al challenger Atp di Barletta. Inizio delle gare posticipato al pomeriggio, quando il sole ha riportato sorrisi ed entusiasmo al torneo internazionale, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”.

A trascinare il numeroso pubblico ci ha pensato il beniamino di casa, Andrea Pellegrino da Bisceglie, comune della sesta provincia pugliese a poco più di 15 km di distanza da Barletta. Pellegrino ha superato con un doppio 6/4 il tedesco Johannes Haerteis, al termine di un match in cui ha servito bene e ha imposto il proprio gioco all’avversario. Ora il pugliese incontrerà Lorenzo Giustino al secondo turno, in un derby tutto italiano.

Va avanti anche la testa di serie numero due, Oscar Otte. Vittoria sofferta per il tedesco che ha avuto la meglio sullo spagnolo Javier Barranco Cosano in rimonta al terzo set (4/6, 6/3, 6/4). Partite altrettanto combattute quelle vinte dall’argentino Federico Coria sull’olandese Thiemo De Bakker (6/7, 6/3, 6/1) e dall’indiano Sumit Nagal sul tedesco Peter Heller (1/6, 6/1, 6/0). Bene amche l’argentino Andrea Collarini, che ha superato agevolmente il francese Enzo Couacaud (6/4, 6/2). Sorride anche l’italiano Stefano Napolitano, che prosegue il cammino nel tabellone principale grazie alla rinuncia per infortunio da parte del lituano Laurynas Grigelis.