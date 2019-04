Ranking ATP: L’Italia al primo posto. Ben 20 giocatori tra i primi 200 ATP

Dal Ranking ATP di questa settimana siamo la nazione più rappresentata nei primi 200 del mondo con ben 20 atleti.

Gli USA sono al secondo posto con 19 atleti. Meglio di Francia (16) e Spagna (17).

Io sono convinto che il movimento si veda soprattutto dalla quantità. Per la qualità negli ultimi anni abbiamo visto crescere atleti che molti non pensavano neppure (su tutti faccio l’esempio di Lorenzi che deve essere considerato un big visto la classifica raggiunta e mezzi a disposizione).

Per il talento da Top10 i millenians ci fanno sperare e comunque Cecchinato e Berrettini se alzano l’asticella potrebbero anche puntarli.

Per chi il tennis lo segue da 30 anni e si è trovato in momento dove non c’erano Top60 questi sono davvero anni incredibili.

Classifica Atp Entry System Singolo (08-04-2019) 16 Best: 16 0 -- Marco Cecchinato ITA, 30-09-1992 2021 Punti 29 Tornei 18 Best: 13 0 -- Fabio Fognini ITA, 24-05-1987 1885 Punti 25 Tornei 47 Best: 18 0 -- Andreas Seppi ITA, 21-02-1984 970 Punti 28 Tornei 54 Best: 46 0 -- Matteo Berrettini ITA, 12-04-1996 927 Punti 27 Tornei 94 Best: 70 ▼ -2 Thomas Fabbiano ITA, 26-05-1989 648 Punti 24 Tornei 103 Best: 86 ▼ -2 Lorenzo Sonego ITA, 11-05-1995 573 Punti 27 Tornei 108 Best: 33 ▼ -2 Paolo Lorenzi ITA, 15-12-1981 545 Punti 35 Tornei 143 Best: 36 ▲ 6 Simone Bolelli ITA, 08-10-1985 388 Punti 21 Tornei 146 Best: 144 ▼ -2 Gianluigi Quinzi ITA, 01-02-1996 384 Punti 23 Tornei 147 Best: 100 ▼ -2 Luca Vanni ITA, 04-06-1985 381 Punti 23 Tornei 151 Best: 151 ▲ 5 Filippo Baldi ITA, 10-01-1996 357 Punti 26 Tornei 154 Best: 154 ▲ 5 Salvatore Caruso ITA, 15-12-1992 353 Punti 24 Tornei 155 Best: 108 ▼ -1 Stefano Travaglia ITA, 18-12-1991 350 Punti 24 Tornei 157 Best: 84 0 -- Alessandro Giannessi ITA, 30-05-1990 340 Punti 21 Tornei 169 Best: 165 ▼ -2 Lorenzo Giustino ITA, 10-09-1991 315 Punti 30 Tornei 175 Best: 175 ▲ 4 Gianluca Mager ITA, 01-12-1994 307 Punti 28 Tornei 180 Best: 153 ▼ -7 Andrea Arnaboldi ITA, 27-12-1987 292 Punti 28 Tornei 193 Best: 178 ▲ 14 Roberto Marcora ITA, 30-08-1989 271 Punti 20 Tornei 198 Best: 159 ▲ 7 Matteo Donati ITA, 28-02-1995 265 Punti 19 Tornei 199 Best: 152 ▼ -6 Stefano Napolitano ITA, 11-04-1995 265 Punti 21 Tornei

Classifica Atp Entry System Singolo (08-04-2019) 10 Best: 8 0 -- John Isner USA, 26-04-1985 3085 Punti 23 Tornei 30 Best: 29 0 -- Frances Tiafoe USA, 20-01-1998 1290 Punti 24 Tornei 39 Best: 21 0 -- Steve Johnson USA, 24-12-1989 1125 Punti 24 Tornei 56 Best: 56 0 -- Reilly Opelka USA, 28-08-1997 919 Punti 19 Tornei 58 Best: 40 0 -- Taylor Fritz USA, 28-10-1997 890 Punti 25 Tornei 59 Best: 59 0 -- Mackenzie McDonald USA, 16-04-1995 871 Punti 26 Tornei 71 Best: 11 0 -- Sam Querrey USA, 07-10-1987 735 Punti 22 Tornei 81 Best: 41 ▲ 12 Tennys Sandgren USA, 22-07-1991 693 Punti 25 Tornei 85 Best: 53 ▼ -1 Denis Kudla USA, 17-08-1992 683 Punti 27 Tornei 93 Best: 63 ▲ 3 Bradley Klahn USA, 20-08-1990 648 Punti 22 Tornei 107 Best: 40 ▼ -2 Ryan Harrison USA, 07-05-1992 545 Punti 22 Tornei 122 Best: 96 0 -- Michael Mmoh USA, 10-01-1998 453 Punti 19 Tornei 127 Best: 99 0 -- Bjorn Fratangelo USA, 19-07-1993 450 Punti 22 Tornei 137 Best: 8 ▼ -1 Jack Sock USA, 24-09-1992 420 Punti 16 Tornei 144 Best: 125 ▼ -2 Noah Rubin USA, 21-02-1996 388 Punti 23 Tornei 149 Best: 149 ▲ 1 Christopher Eubanks USA, 05-05-1996 377 Punti 25 Tornei 165 Best: 165 ▲ 12 Marcos Giron USA, 24-07-1993 318 Punti 21 Tornei 173 Best: 159 ▼ -2 Mitchell Krueger USA, 12-01-1994 308 Punti 29 Tornei 191 Best: 38 ▲ 26 Donald Young USA, 23-07-1989 272 Punti 20 Tornei 204 Best: 149 ▼ -4 Tommy Paul USA, 17-05-1997 253 Punti 17 Tornei

Un Grazie a Mirco S