Davis Cup 2019: Da pochi minuti in vendita i biglietti online per la fase Finale di Madrid

Non c’è tempo da perdere per gli amanti del tennis. Da oggi, 09 aprile alle ore 12:00 e fino al 12 aprile, vale a dire, per 72 ore, potranno essere acquistati i biglietti on-line per l’edizione della Nuova Coppa Davis che si terrà dal 18 al 24 novembre alla Caja Magica di Madrid.

La competizione si svolgerà su tre campi e vi è una variazione dei prezzi in base all’importanza dell’incontro.

La vendita diretta allo stadio si svolgerà dal prossimo 14 novembre.

ECCO IL LINK PER ACQUISTARE I BIGLIETTI On-Line