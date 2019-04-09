Italiani nei tornei World Tennis Tour: I risultati del 09 Aprile 2019

Riccardo Balzerani nella foto
M15 Sharm El Sheikh – TDQ
Mattia Bellucci [5] vs. Ali Dawani 2 incontro dalle ore 10:00
ITF Sharm El Sheikh
M. Bellucci
6
6
A. Dawani
3
2
Vincitore: M. Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Dawani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
A. Dawani
0-30
df
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vasisht Cheruku [8] vs. Gian Marco Ortenzi [16] 2 incontro dalle ore 10:00
ITF Sharm El Sheikh
V. Cheruku
3
6
6
G. Ortenzi [16]
6
3
10
Vincitore: G. Ortenzi
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Cheruku
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
5-8
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ortenzi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
V. Cheruku
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
G. Ortenzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
V. Cheruku
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
G. Ortenzi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Ortenzi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
ace
40-A
0-2 → 1-2
G. Ortenzi
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Cheruku
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
G. Ortenzi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
V. Cheruku
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
G. Ortenzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
V. Cheruku
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
G. Ortenzi
15-0
15-15
15-30
df
30-40
2-1 → 3-1
V. Cheruku
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
G. Ortenzi
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
0-1 → 1-1
V. Cheruku
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
M25 Santa Margherita Di Pula – 1° Turno
Alessandro Ceppellini [5] vs. Ivan Sabanov [9] ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
A. Ceppellini•
0
7
0
I. Sabanov [9]
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Sabanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
A. Ceppellini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
I. Sabanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
A. Ceppellini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-4 → 4-5
I. Sabanov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
A. Ceppellini
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Ceppellini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-2 → 2-3
I. Sabanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Ceppellini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
Dragos Nicolae Madaras vs. Liam Caruana [4] 2 incontro dalle ore 16:30
Il match deve ancora iniziare
Peter Nagy [2] vs. Edoardo Lavagno [13] 2 incontro dalle ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
Alessandro Petrone vs. Riccardo Balzerani Non prima delle ore 16:30
Il match deve ancora iniziare
Alexander Weis [6] vs. Afonso Salgado [15] ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
A. Weis•
30
6
5
A. Salgado [15]
0
1
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Salgado
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Weis
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-2 → 4-2
A. Salgado
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 3-2
A. Weis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Salgado
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Weis
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Salgado
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
4-1 → 5-1
A. Weis
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Salgado
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Mircea-Alexandru Jecan [3] vs. Giovanni Rizzuti [11] ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
M. Jecan•
30
6
3
G. Rizzuti [11]
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Rizzuti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Jecan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
G. Rizzuti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Rizzuti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
G. Rizzuti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
M. Jecan
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
G. Rizzuti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Rizzuti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
M. Jecan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Zsombor Piros [1] vs. Filippo Moroni Non prima delle ore 16:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Cancun – 1° Turno
Isaac Stoute vs. Lorenzo Frigerio [8] ore
Il match deve ancora iniziare
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