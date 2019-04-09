Italiani nel World Tour Tennis Copertina, Future

Italiani nei tornei World Tennis Tour: I risultati del 09 Aprile 2019

09/04/2019 09:33 Nessun commento
Riccardo Balzerani nella foto
Riccardo Balzerani nella foto

M15 Sharm El Sheikh – TDQ
Mattia Bellucci ITA [5] vs. Ali Dawani BRN 2 incontro dalle ore 10:00

ITF Sharm El Sheikh
M. Bellucci
6
6
A. Dawani
3
2
Vincitore: M. Bellucci
Mostra dettagli

Vasisht Cheruku IND [8] vs. Gian Marco Ortenzi ITA [16] 2 incontro dalle ore 10:00

ITF Sharm El Sheikh
V. Cheruku
3
6
6
G. Ortenzi [16]
6
3
10
Vincitore: G. Ortenzi
Mostra dettagli


M25 Santa Margherita Di Pula – 1° Turno
Alessandro Ceppellini ITA [5] vs. Ivan Sabanov CRO [9] ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
A. Ceppellini
0
7
0
I. Sabanov [9]
0
5
0
Mostra dettagli

Dragos Nicolae Madaras SWE vs. Liam Caruana ITA [4] 2 incontro dalle ore 16:30

Il match deve ancora iniziare

Peter Nagy HUN [2] vs. Edoardo Lavagno ITA [13] 2 incontro dalle ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

Alessandro Petrone ITA vs. Riccardo Balzerani ITA Non prima delle ore 16:30

Il match deve ancora iniziare

Alexander Weis ITA [6] vs. Afonso Salgado POR [15] ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
A. Weis
30
6
5
A. Salgado [15]
0
1
2
Mostra dettagli

Mircea-Alexandru Jecan ROU [3] vs. Giovanni Rizzuti ITA [11] ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
M. Jecan
30
6
3
G. Rizzuti [11]
0
3
0
Mostra dettagli

Zsombor Piros HUN [1] vs. Filippo Moroni ITA Non prima delle ore 16:30

Il match deve ancora iniziare


M15 Cancun – 1° Turno
Isaac Stoute GBR vs. Lorenzo Frigerio ITA [8] ore

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,