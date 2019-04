Boris Becker: “I problemi di A. Zverev si chiamano Federer, Djokovic e Nadal”

Alexander Zverev, numero tre al mondo, è uno dei giocatori con il maggior numero di punti da difendere questa stagione sui campi in terra battuta ed risultati in questo 2019 ancora non sono stati buoni.

Il tedesco è a Marrakech dove è il favorito n.1 del torneo nordafricano.

Boris Becker, in un’intervista con Stuttgarter Zeitung, ha parlato del connazionale. “Sascha ha vinto le ATP Finals nel 2018, un titolo che il 99,9% dei giocatori sogna di conquistare. Sono sempre sorpreso di come i tedeschi definiscano il successo o il fallimento. Guardiamo Sascha ha 21 anni ed è il numero tre al mondo per il terzo anno “,

“È, finora, il miglior giocatore della sua generazione e ha vinto tre Masters 1000. Ha un solo problema: Federer, Djokovic e Nadal. Sono tutti e tre grandissimi giocatori “, ha detto Becker, che non è preoccupato che Zverev non abbia ancora vinto un titolo del Grand Slam.