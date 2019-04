ITF Junior “Città di Firenze”: le entry list aggiornate, si ritira Martina Biagianti

Pubblichiamo un aggiornamento relativo alle entry list della quarantacinquesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”, il cui inizio è fissato per il prossimo 15 aprile. A dieci giorni dal via, si annotano tantissime cancellazioni (127 in ambito maschile, 176 tra le ragazze) che consentono quindi una maggior rappresentanza italiana: tra i ragazzi sono al momento otto gli ammessi direttamente al tabellone principale e ben tredici nelle qualificazioni, mentre al femminile sono sei le ammesse di diritto nel main draw e sedici coloro che partiranno dal torneo cadetto.

Tra i numerosi forfait, si registrano quelli di Fabrizio Andaloro, Fausto Tabacco e Martina Biagianti.

TORNEO MASCHILE

MAIN DRAW: Flavio Cobolli, Francesco Passaro, Luciano Darderi, Filippo Moroni, Luca Nardi, Lorenzo Rottoli, Samuel Vincent Ruggeri, Pietro Marino

QUALIFICAZIONI: Leonardo Malgaroli, Biagio Gramaticopolo, Marco Furlanetto, Mattia Bernardi, Riccardo Trione, Giorgio Tabacco, Matteo Gigante, Francesco Maestrelli, Giovanni Peruffo, Marcello Serafini, Giulio Perego, Andrea Cugini, Alberto Orso

TORNEO FEMMINILE

MAIN DRAW: Eleonora Alvisi, Sara Ziodato, Alice Amendola, Lisa Pigato, Matilde Mariani, Matilde Paoletti

QUALIFICAZIONI: Federica Trevisan, Sofia Rocchetti, Asia Serafini, Alessandra Simone, Beatrice Ricci, Cristina Elena Tiglea, Barbara Dessolis, Chiara Girelli, Greta Schieroni, Valentina Gaggini, Sofia Pizzoni, Giulia Martinelli, Beatrice Stagno, Georgia Pedone, Emma Valletta, Camilla Raggi