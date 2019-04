Naomi Osaka firma un contratto milionario con la Nike

Naomi Osaka è in testa al ranking wta, ma la 21enne giapponese si è appena assicurata una significativa e preziosa vittoria anche lontano dai campi firmando un contratto con la Nike, che gli frutterà circa ben $46 milioni di dollari (cifra approssimativa).

La numero uno del mondo, quindi, abbandona Adidas per la Nike.

“Sono orgogliosa di diventare un membro della famiglia Nike. Il passato della Nike è storico e non vedo l’ora di far parte di quei momenti per molti anni”, ha aggiunto la vincitrice di due titoli del Grand Slam.