Da Barletta: Venerdì la presentazione. Per tutta la settimana si entrerà gratis

E’ partito il countdown per la ventesima edizione del challenger Atp “Città della Disfida – trofeo Media One Consulting”, in programma dall’8 al 14 aprile a Barletta. I dettagli dell’evento sportivo internazionale saranno presentati nella conferenza stampa in programma venerdì 5 aprile alle ore 11, al circolo tennis “Hugo Simmen” di Barletta.

Interverranno Enzo Ormas (direttore tecnico del torneo), Franco De Martino (presidente del circolo tennis “Simmen”), Isidoro Alvisi (consigliere nazionale Federazione Italiana Tennis), Donato Calabrese (consigliere nazionale Federazione Italiana Tennis), Francesco Mantegazza (presidente Fit-Puglia), Mino Cannito (sindaco di Barletta), Michele Lasala (assessore Sport di Barletta).

Lunedì 8 aprile, intanto, partiranno le gare del torneo internazionale che si svolgeranno sui campi in terra rossa del circolo tennis “Hugo Simmen”, mentre saranno utilizzati altri due campi di allenamento nella struttura Tennis Village “Pietro Mennea”. L’ingresso è assolutamente gratuito e alla finale di domenica 14 aprile si potrà accedere con invito (sempre gratuito) da ritirare al circolo tennis, solo per regolare l’accesso agli spalti che, per l’occasione, si prevede massiccio.

Anche quest’anno, quindi, l’organizzazione precisa che, per assistere a tutta la durata della manifestazione, non sono previsti biglietti d’ingresso, contrariamente a quanto succede per gli altri challenger italiani. Un autentico regalo per tutti gli appassionati pugliesi di tennis che, si spera, possano essere ancora più numerosi degli anni passati.