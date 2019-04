Caroline Wozniacki e la consulenza tecnica di Francesca Schiavone

Caroline Wozniacki, ex n.1 del mondo ed attualmente al 13 ° posto, non ha avuto grandi risultati in questa prima parte del 2019,

Questa settimana nel torneo WTA di Charleston, la danese ha annunciato una partnership inedita.

La Wozniacki ha rivelato di essersi allenata con Francesca Schiavone durante il Miami Open e l’ha invitata a diventare sua consulente tecnica questa settimana a Charleston.

Ricordiamo che la Schiavone ha vinto il Roland Garros nel 2010 e si è ritirata lo scorso anno, lasciando sempre aperta la possibilità di abbracciare la carriera di allenatrice.