Masters 1000 Miami: Lorenzo Sonego nel tabellone principale. Paolo Lorenzi sconfitto al turno decisivo delle quali

Lorenzo Sonego ha superato le qualificazioni del torneo Masters 1000 di Miami.

Nel turno decisivo il 23enne torinese, numero 106 del ranking mondiale ha battuto per 75 64, in un’ora e quaranta minuti di partita, lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 Atp.

Sconfitta, invece, per Paolo Lorenzi.

Il 37enne senese, numero 107 del ranking mondiale e 17esima testa di serie delle “quali”, ha ceduto per 76(1) 62, in un’ora e 22 minuti di gioco, al Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, 18 anni, numero 57 Atp.

Masters Miami – Hard

TDQ Auger-Aliassime – Lorenzi (0-0) ore 15:00



ATP Miami Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 7 6 Paolo Lorenzi [17] Paolo Lorenzi [17] 6 2 Vincitore: F. AUGER-ALIASSIME Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

TDQ McDonald – Sonego (0-0) ore 15:00