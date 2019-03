Masters 1000 Indian Wells: Non arriva il 101 esimo titolo per Roger Federer. Dominic Thiem fa suo il torneo

Roger Federer non è riuscito a conquistare il titolo numero 101 nel circuito ATP, il sesto in carriera a Indian Wells. Roger è infatti stato battuto dall’austriaco Dominic Thiem per 3-6 6-3 7-5 in 2h02′.

Il 37enne, sembrava essere partito al meglio con il servizio rubato in apertura di incontro, ma ha ceduto alla distanza alla solida prestazione del 25enne, cresciuto in particolare da metà partita.

Con un set e due break per parte, a decidere il torneo californiano è dunque stata la terza frazione, equilibrata e che ha visto Thiem togliere il servizio a Federer nell’undicesimo game dopo che Roger proprio sul 5 pari ha giocato, sul 30-15, due palle corte consecutive dove è stato infilato da Dominic, che ha portato poi l’austriaco al break point, poi trasformato.

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Dominic Thiem [7] Dominic Thiem [7] 3 6 7 Roger Federer [4] Roger Federer [4] 6 3 5 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Thiem 15-0 15-15 40-15 6-5 → 7-5 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 30-0 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Federer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Thiem 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

Il Match Point