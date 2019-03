Challenger Zhangjiagang: Il Tabelllone Principale. Napolitano e Giustino già al secondo turno

Challenger Zhangjiagang CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Schnur, Brayden vs Bye

Harris, Andrew vs (WC) He, Yecong

Wu, Yibing vs Oliveira, Goncalo

Bye vs (16) Lee, Duckhee

(11) Galovic, Viktor vs Bye

(WC) Gao, Xin vs Wu, Di

Chung, Yunseong vs Qualifier

Bye vs (5) Sugita, Yuichi

(3) Kwon, Soonwoo vs Bye

Clezar, Guilherme vs Qualifier

Karlovskiy, Evgeny vs (ITF) Kim, Cheong-Eui

Bye vs (14) Peliwo, Filip

(9) Soeda, Go vs Bye

Santillan, Akira vs Purcell, Max

Banes, Maverick vs (PR) Nguyen, Daniel

Bye vs (6) Giustino, Lorenzo

Challenger ZhangjiagangCH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(8) Zhang, Ze vs Bye

Yang, Tsung-Hua vs (ITF) Maamoun , Karim-Mohamed

Saville, Luke vs Tokuda, Renta

Bye vs (12) Safwat, Mohamed

(15) Bourgue, Mathias vs Bye

(ITF) Crepatte, Baptiste vs Mukund, Sasi Kumar

Serdarusic, Nino vs Molcan, Alex

Bye vs (4) Moriya, Hiroki

(7) Rola, Blaz vs Bye

(WC) Hua, Runhao vs (WC) Zhang, Zhizhen

Li, Zhe vs Hernandez-Fernandez, Jose

Bye vs (10) Polmans, Marc

(13) Napolitano, Stefano vs Bye

(ITF) Gakhov, Ivan vs Ignatik, Uladzimir

(WC) Xia, Zihao vs Wang, Tak Khunn

Bye vs (2) Duckworth, James