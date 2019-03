ATP: Dal prossimo anno sarà obbligatorio l’orologio in campo nei tornei del circuito maggiore

È un passo avanti: dal 2020, in tutti i tornei del circuito maggiore ci sarà il cronometro in campo (per far rispettare la famosa regola dei 25 secondi tra un punto e l’altro).

La regola rivoluzionaria che ha debuttato nelle Finals NextGen nel 2017 e si è consolidata nel circuito con diverse esperienze dalla scorsa estate, sarà obbligatoria dalla prossima stagione in tutti gli eventi, dal veloce all’erba, passando per la terra battuta.

Questa notizia è stata annunciata in concomitanza con il nuovo calendario ATP, che presenterà diverse novità il prossimo anno.