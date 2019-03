Borna Coric si deve separare dal suo allenatore per motivi di salute

Borna Coric, 22 anni, ha recentemente ricevuto la brutta notizia che il suo allenatore, Kristijan Schneider, non sarà in grado di continuare ad accompagnarlo regolarmente nel circuito maggiore. Il croato ha lasciato un messaggio sui social network dove rivela che il suo allenatore croato ha problemi di salute.

“Sono davvero molto triste di annunciare che Kiki Schneider non viaggerà con me per il resto della stagione a causa di alcuni problemi di salute. Continuerà ad essere una parte vitale della mia squadra e spero che la prossima stagione ritorni “, ha esordito Coric, che ha elogiato Kiki. “Ci conosciamo da quando ero un bambino e Kiki era sempre lì quando avevo bisogno di aiuto. Negli ultimi 15 mesi, dal momento che abbiamo collaborato insieme tutti i giorni, ha avuto un enorme impatto sulla mia carriera”.