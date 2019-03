Momento decisivo per la carriera di Juan Martin Del Potro

Juan Martin Del Potro sta vivendo un momento difficile per il futuro della sua carriera. Il tennista argentino, infortunatosi nel Masters 1000 di ottobre a Shanghai, è tornato a Delray Beach il mese scorso, ma è stato chiaro che i problemi al ginocchio destro non erano stati completamente risolti.

Si parla sempre più di una nuova operazione. La Torre de Tandil vuole evitare l’intervento il più possibile, perché se lo facesse, starebbe lontano dai campi per almeno quattro-sei mesi.

I trattamenti che Del Potro ha fatto in questi mesi non stanno dando i risultati sperati e, secondo quanto riferisce la stampa argentina, il numero cinque del mondo deciderà per l’intervento in questo fine settimana.