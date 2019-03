Albert Costa parla della nuova Davis Cup: “Credo che uno tra Djokovic e Zverev giocherà. L’idea che abbiamo è di estendere il progetto entro due anni anche in Fed Cup”

L’organizzatore della Nuova Coppa Davis Albert Costa ha parlato delle possibilità di vedere i migliori giocatori nel nuovo format della competizione in programma nel prossimo mese di Novembre.

“Nadal ha già detto che giocherà al 100%. Credo che uno tra Djokovic e Zverev giocherà, ci sarà tempo per parlare con loro e le loro federazioni possono aiutarci. Alla fine è solo una settimana in un anno intero”.

“Chi lo dice che la Davis si debba chiamare Coppa Piquè mente perché dietro Piquè ci sono tante persone. È stato lui ad aver avuto l’idea. È un calciatore ma è un appassionato di tennis e di sport in generale e siamo in tanti a lavorare su un progetto che sicuramente andrà bene.

L’idea che abbiamo è di estendere il progetto entro due anni anche in Fed Cup. Vedremo se sarà possibile.