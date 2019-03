Challenger Zhangjagang, Lille: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (18-24 Marzo 2019)

LILLE , France (IH) / 80 (€)

ZHANGJIAGANG , China (H) / 80 ($)

Zhangjagang, China Challenger Tour 80

Date: 3/18/2019 Original Cut Off: 329 (ATP) / 48 (ITF) Ranking Date: 2/25/2019

107 Schnur, Brayden (CAN)

128 Baghdatis, Marcos (CYP)

160 Sugita, Yuichi (JPN)

169 Duckworth, James (AUS)

173 Moriya, Hiroki (JPN)

181 Ward, James (GBR)

189 Giustino, Lorenzo

199 Soeda, Go (JPN)

200 Zhang, Ze (CHN)

203 Rola, Blaz (SLO)

207 Giron, Marcos (USA)

211 Polmans, Marc (AUS)

215 Galovic, Viktor (CRO)

218 Safwat, Mohamed (EGY)

221 Kwon, Soonwoo (KOR)

230 Kavcic, Blaz (SLO)

233 Napolitano, Stefano

237 Clezar, Guilherme (BRA)

241 Peliwo, Filip (CAN)

245 Bourgue, Mathias (FRA)

247 Ignatik, Uladzimir (BLR)

252 Li, Zhe (CHN)

254 Lee, Duckhee (KOR)

260 Serdarusic, Nino (CRO)

267 Banes, Maverick (AUS)

269 Mukund, Sasi Kumar (IND)

271 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

274 Purcell, Max (AUS)

277 Hernandez-Fernandez, Jose (DOM)

278 Chung, Yunseong (KOR)

288 Oliveira, Goncalo (POR)

289 Yang, Tsung-Hua (TPE)

293 Santillan, Akira (AUS)

307 Wu, Yibing (CHN)

320 Wu, Di (CHN)

319 Song, Evan (USA)

329 Harris, Andrew (AUS)

6 Crepatte, Baptiste (FRA) ITF

8 Maamoun, Karim-Mohamed (EGY) ITF

15 Gakhov, Ivan (RUS) ITF

48 Bai, Yan (CHN) ITF

Zhangjagang Q, China Challenger Tour 80

Date: 3/18/2019 Original Cut Off: 61 (ITF) Ranking Date: 2/25/2019

52 Hossam, Youssef (EGY)

60 Bega, Alessandro

61 Razborsek, Nik (SLO)

Lille, France Challenger Tour 80

Date: 3/18/2019 Original Cut Off: 266 (ATP) / 10 (ITF) Ranking Date: 2/25/2019

96 Vesely, Jiri (CZE)

103 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

119 Maden, Yannick (GER)

124 Bachinger, Matthias (GER)

125 Barrere, Gregoire (FRA)

126 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

132 Travaglia, Stefano

141 Hoang, Antoine (FRA)

143 Moutet, Corentin (FRA)

156 Otte, Oscar (GER)

157 Novak, Dennis (AUT)

162 Hanfmann, Yannick (GER)

164 Halys, Quentin (FRA)

165 Lestienne, Constant (FRA)

166 Basic, Mirza (BIH)

172 Brands, Daniel (GER)

174 Ofner, Sebastian (AUT)

188 De Greef, Arthur (BEL)

193 Moraing, Mats (GER)

195 Horansky, Filip (SVK)

201 Vatutin, Alexey (RUS)

209 Griekspoor, Tallon (NED)

213 Marcora, Roberto

217 Kamke, Tobias (GER)

222 Janvier, Maxime (FRA)

223 Pavlasek, Adam (CZE)

226 Brown, Dustin (GER)

228 Mahut, Nicolas (FRA)

232 de Bakker, Thiemo (NED)

240 Troicki, Viktor (SRB)

251 Ilkel, Cem (TUR)

255 Balazs, Attila (HUN)

256 Bonzi, Benjamin (FRA)

258 Masur, Daniel (GER)

261 Torpegaard, Mikael (DEN)

264 Gombos, Norbert (SVK)

266 Viola, Matteo

3 Perez Sanz, David (ESP) ITF

5 Safiullin, Roman (RUS) ITF

9 Ferreira Silva, Frederico (POR) ITF

10 Bonadio, Riccardo ITF

Lille Q, France Challenger Tour 80

Date: 3/18/2019 Original Cut Off: 14 (ITF) Ranking Date: 2/25/2019

12 Jacq, Gregoire (FRA)

13 Yevseyev, Denis (KAZ)

14 Mansouri, Skander (TUN)