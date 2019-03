Challenger Drummondville: Il Main Draw. Matteo Viola testa di serie n.4

(1) Berankis, Ricardas vs Bye

Qualifier vs Altamirano, Collin

(ITF) Descotte, Matias Franco vs (Alt) Mertens, Yannick

Bye vs (15) Uchida, Kaichi

(11) Torpegaard, Mikael vs Bye

(ITF) Furness, Evan vs (ITF) Sels, Jelle

(ITF) Brouwer, Gijs vs Kozlov, Stefan

Bye vs (7) Janvier, Maxime

(4) Quiroz, Roberto vs Bye

Pavic, Ante vs Song, Evan

(WC) Krainik, Pavel vs Qualifier

Bye vs (14) Viola, Matteo

(12) Harrison, Christian vs Bye

Millot, Vincent vs (WC) Peck, Joshua

Blanch, Ulises vs King, Evan

Bye vs (5) De Greef, Arthur

(6) Milojevic, Nikola vs Bye

Hiltzik, Jared vs Broady, Liam

Redlicki, Michael vs Smith, Roy

Bye vs (9) Aragone, JC

(16) Lamasine, Tristan vs Bye

King, Kevin vs Nagal, Sumit

(WC) Baadi, Taha vs Olivo, Renzo

Bye vs (3) Zopp, Jurgen

(8/WC) Smith, John-Patrick vs Bye

(WC) Draxl, Liam vs Takahashi, Yusuke

Gojo, Borna vs Diez, Steven

Bye vs (10) Cid Subervi, Roberto

(13) Kwiatkowski, Thai-Son vs Bye

Wolf, Jeffrey John vs Elias, Gastao

Novikov, Dennis vs Collarini, Andrea

Bye vs (2) Maden, Yannick