Petra Kvitova e l’incredibile sconfitta con Venus Williams: “Il sentimento che ho in questo momento è di aver perso contro me stessa, non contro la mia avversaria”

Petra Kvitova ha avuto la partita in mano contro Venus Williams nel secondo turno del torneo di Indian Wells, con un set e due break di vantaggio (64 3-0 con doppio break), ma si è fatta recuperare da Venus Williams che poi ha vinto per 6-4 al terzo set.

“Quello che è successo è che lei ha iniziato a giocare meglio nel terzo set ed io peggio”, ha analizzato la numero tre del mondo. “E ‘stato frustrante, non so cosa sia successo. Il sentimento che ho in questo momento è di aver perso contro me stessa, non contro la mia avversaria. Il mio più grande errore è stato quello di lasciarla giocare. Ho iniziato a commettere tanti errori, non mi entrava più la prima di servizio … Non ricordo di aver fatto un incontro così brutto in questa stagione”.