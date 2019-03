Da Indian Wells: Stefanos Tsitsipas si sente stanco ma dice che il suo avversario ha meritato la vittoria

Stefanos Tsitsipas, numero 10 del mondo e una delle stelle del tour mondiale nonostati i soli 20 anni, è stato eliminato oggi nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in modo chiaro, dal giovane canadese Felix Auger Aliassime, 18 anni. Alla fine il greco ha dato meriti al rivale, ma ha ammesso di non sentirsi affatto bene fisicamente.

“La mia mente non è fresca. Ho giocato molto a tennis e in questo momento mi sento stanco. Ma non è una scusa: meritava di vincere, perché non gli ho offerto la vittoria. Ha vinto perché era superiore “, ha detto l’ellenico, che ha anche perso in precedenza tutti i suoi incontri con Auger Aliassime nel circuito junior.

Ricordiamo che il greco ha gareggiato in tutte le settimane del mese di febbraio (!): Sofia, Rotterdam, Marsiglia e Dubai e ha giocato 12 partite in quel periodo, in due continenti diversi. Tsitsipas ora disputerà il Masters 1000 di Miami dove spera di fare sicuramente meglio.