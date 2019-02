Challenger Yokohama: Gianluca Mager elimina Go Soeda ed approda ai quarti di finale. L’azzurro nel terzo set è stato ad un passo dal baratro

Gianluca Mager è approdato ai quarti di finale del torneo challenger di Yokohama.

Il 24enne di Sanremo ha sconfitto il giapponese Go Soeda, numero 199 del ranking mondiale e settimo favorito del tabellone in tre set con il risultato di 36 75 75 dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

Da segnalare che Mager nel terzo set è stato sotto per 0-2, 15-40 e ben quattro palle per il doppio break per il tennista nipponico.

Superata quella situazione di pericolo l’azzurro brekkava il nipponico nel sesto game (è stato sotto per 1 a 3( e poi sul 6 a 5 piazzava il break ai vantaggi, dal 40-00, vincendo in questo modo la partita per 7 a 5.

Ai quarti di finale sfiderà il tedesco Oscar Otte classe 1993 e n.156 ATP.

Challenger Yokohama CH | Cemento | $54.160 – Ottavi di Finale

Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Yuichi Sugita vs [14] Filip Peliwo



CH Yokohama Yuichi Sugita [3] Yuichi Sugita [3] 6 6 Filip Peliwo [14] Filip Peliwo [14] 4 2 Vincitore: Y. SUGITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Peliwo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-1 → 5-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Peliwo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 F. Peliwo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Peliwo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Peliwo 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Peliwo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Peliwo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Peliwo 15-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Tatsuma Ito vs Duckhee Lee



CH Yokohama Tatsuma Ito [1] Tatsuma Ito [1] 3 6 6 Duckhee Lee Duckhee Lee 6 4 7 Vincitore: D. LEE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 D. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Ito 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 D. Lee 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 T. Ito 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Lee 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Lee 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Ito 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 T. Ito 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 D. Lee 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-1 → 3-2 D. Lee 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Lee 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Ito 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Lee 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 T. Ito 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 D. Lee 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Lee 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [7] Go Soeda vs [10] Gianluca Mager



CH Yokohama Go Soeda [7] Go Soeda [7] 6 5 5 Gianluca Mager [10] Gianluca Mager [10] 3 7 7 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Soeda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 30-0 3-1 → 3-2 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-3 → 5-3 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 G. Soeda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 G. Mager 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Blaz Rola vs [8] Dudi Sela



CH Yokohama Blaz Rola [9] Blaz Rola [9] 3 1 Dudi Sela [8] Dudi Sela [8] 6 6 Vincitore: D. SELA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Sela 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 B. Rola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 B. Rola 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-3 → 0-4 D. Sela 15-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Rola 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Sela 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Rola 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Sela 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Rola 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Sela 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 B. Rola 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Sela 0-0 → 1-0

2. Gastao Elias vs Andrew Harris



CH Yokohama Gastao Elias Gastao Elias 4 7 4 Andrew Harris Andrew Harris 6 5 6 Vincitore: A. HARRIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Elias 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 G. Elias 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Elias 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Elias 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Elias 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Elias 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Harris 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Elias 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Elias 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Harris 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Elias 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Elias 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Elias 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Elias 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Max Purcell vs [2] Oscar Otte



CH Yokohama Max Purcell Max Purcell 6 5 4 Oscar Otte [2] Oscar Otte [2] 1 7 6 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 O. Otte 15-0 30-0 ace 3-4 → 3-5 M. Purcell 0-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Purcell 15-0 30-0 1-3 → 2-3 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 O. Otte 15-0 15-15 30-15 5-6 → 5-7 M. Purcell 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 O. Otte 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 O. Otte 0-15 15-30 30-30 ace 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 O. Otte 0-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 0-2 → 1-2 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Otte 0-15 df 15-15 30-30 5-1 → 6-1 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 O. Otte 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-0 → 4-1 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df df 2-0 → 3-0 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 O. Otte 0-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Soonwoo Kwon vs [5] Mats Moraing



CH Yokohama Soonwoo Kwon [11] Soonwoo Kwon [11] 6 6 Mats Moraing [5] Mats Moraing [5] 2 4 Vincitore: S. KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Moraing 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Moraing 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Moraing 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Moraing 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Kwon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Moraing 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 30-40 df 2-1 → 2-2 M. Moraing 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Moraing 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [6] Jurij Rodionov vs Tsung-Hua Yang



CH Yokohama Jurij Rodionov [6] Jurij Rodionov [6] 4 4 Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 6 6 Vincitore: T. YANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Yang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-5 → 3-5 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 2-5 T. Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 T. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace ace 0-3 → 0-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 T. Yang 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 J. Rodionov 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Yang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Rodionov 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Yang 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 J. Rodionov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 3-4 T. Yang 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 2-3 T. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. John Paul Fruttero / David Perez Sanz vs [2] Sanchai Ratiwatana / Sonchat Ratiwatana (non prima ore: 04:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [ITF] Moez Echargui / Skander Mansouri vs [4] Ivan Gakhov / Alexander Pavlioutchenkov



Il match deve ancora iniziare