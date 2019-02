WTA Acapulco: Il Main Draw. Sloane Stephens guida il seeding

WTA Acapulco International | Cemento | $250.000

(1) Stephens, Sloane vs Parmentier, Pauline

Qualifier vs Qualifier

Wang, Yafan vs Bouzkova, Marie

Puig, Monica vs (6) Sakkari, Maria

(3) Vekic, Donna vs Doi, Misaki

Qualifier vs Qualifier

Anisimova, Amanda vs Qualifier

Siegemund, Laura vs (8) Konta, Johanna

(7) Zheng, Saisai vs (WC) Zarazua, Renata

Babos, Timea vs Jakupovic, Dalila

(WC) Teichmann, Jil vs Andreescu, Bianca

Gavrilova, Daria vs (4) Buzarnescu, Mihaela

(5) Kenin, Sofia vs Peterson, Rebecca

Boulter, Katie vs Qualifier

Maria, Tatjana vs Voegele, Stefanie

(WC) Azarenka, Victoria vs (2) Collins, Danielle