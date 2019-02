Simona Halep molla dopo una settimana Thierry Van Cleemput: “È una brava persona ma in campo non c’è sintonia”

E’ durata una sola settimana la collaborazione tra Simona HalepThierry Van Cleemput.

Halep : “Abbiamo provato per una settimana ed è finita. Abbiamo deciso di smettere perché non siamo sulla stessa linea d’onda.

È una brava persona ma in campo non c’è sintonia. Non sto cercando un nuovo coach, ho il mio team e il mio compagno di allenamento. Voglio essere libera e applicare gli insegnamenti di Darren Cahill”.

Dichiara Van Cleemput : “E’ andato tutto bene, è una grande campionessa e persona. A Doha ha giocato bene. Ma non posso farci niente. La comunicazione è difficile. Prima di tutto perchè parla il rumeno e con me doveva parlare in inglese, e io parlo francese e un po’ inglese.

Parlare in inglese non era sufficiente. Ma non era questo il problema. Sono reduce da cinque anni con David Goffin, un giocatore che ho amato. Ora vorrei concentrarmi sui più giovani”.