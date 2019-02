ATP Delray Beach: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Seppi e Lorenzi avanzano al secondo turno

Esordio positivo per Andreas Seppi e Paolo Lorenzi nel torneo ATP 250 di Delray Beach.

Il 34enne di Caldaro, numero 52 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha sconfitto per 64 75, in poco più di un’ora di gioco, l’australiano Bernard Tomic, numero 85 Atp.

Al secondo turno sfiderà Jordan Thompson, numero 68 Atp.

Paolo Lorenzi ha battuto per 75 63, in un’ora e mezza esatta di partita, lo statunitense Tim Smyczek, numero 189 Atp, proveniente dalle qualificazioni e al secondo turno se la vedrà con Steve Johnson, numero 34 del ranking mondiale.

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $582.550 – 1° Turno

STADIUM – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mackenzie McDonald vs [7] Taylor Fritz



ATP Delray Beach Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 3 6 6 Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 6 4 3 Vincitore: M. MCDONALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 T. Fritz 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 1-0 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. McDonald 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [4] Steve Johnson vs [Alt] Jason Jung (non prima ore: 18:30)



ATP Delray Beach Steve Johnson [4] Steve Johnson [4] 7 6 Jason Jung Jason Jung 6 4 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Jung 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Johnson 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 J. Jung 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Jung 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Jung 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 J. Jung 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Jung 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Johnson 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Jung 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Peter Polansky vs [2/WC] John Isner (non prima ore: 20:30)



ATP Delray Beach Peter Polansky Peter Polansky 3 6 John Isner [2] John Isner [2] 6 7 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 1*-2 2*-2 2-3* df 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Polansky 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 P. Polansky 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 3-6 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Isner 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 P. Polansky 15-0 30-0 1-4 → 2-4 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Polansky 0-15 df 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Polansky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [Q] Daniel Evans vs [3] Frances Tiafoe (non prima ore: 00:00)



ATP Delray Beach Daniel Evans • Daniel Evans 15 3 4 Frances Tiafoe [3] Frances Tiafoe [3] 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Evans 0-15 df 15-15 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Evans 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Tiafoe 0-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-4 → 0-5 D. Evans 0-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

5. [1/WC] Juan Martin del Potro vs Yoshihito Nishioka (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Radu Albot vs Ivo Karlovic



ATP Delray Beach Radu Albot Radu Albot 7 6 Ivo Karlovic Ivo Karlovic 6 4 Vincitore: R. ALBOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 I. Karlovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-4 → 5-4 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 R. Albot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Karlovic 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 R. Albot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 I. Karlovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Albot 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 4-4 → 5-4 I. Karlovic 15-0 40-0 ace df 4-3 → 4-4 R. Albot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Albot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Karlovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Karlovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Albot 15-0 ace 30-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Jordan Thompson vs Marcel Granollers



ATP Delray Beach Jordan Thompson Jordan Thompson 7 6 Marcel Granollers Marcel Granollers 5 1 Vincitore: J. THOMPSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Granollers 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Granollers 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Granollers 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [6] Andreas Seppi vs Bernard Tomic



ATP Delray Beach Andreas Seppi [6] Andreas Seppi [6] 6 7 Bernard Tomic Bernard Tomic 4 5 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 B. Tomic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Tomic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 30-30 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Tomic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Tomic 0-15 15-15 ace 15-30 df 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Tomic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. Tomic 15-0 15-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Tomic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 0-1 → 1-1 B. Tomic 0-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. Tennys Sandgren vs Reilly Opelka



ATP Delray Beach Tennys Sandgren Tennys Sandgren 4 0 Reilly Opelka Reilly Opelka 6 6 Vincitore: R. OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 T. Sandgren 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 R. Opelka 15-0 30-0 ace 0-3 → 0-4 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 4-5 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Nick Kyrgios / Jackson Withrow vs [4] Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP Delray Beach Nick Kyrgios / Jackson Withrow Nick Kyrgios / Jackson Withrow 6 7 Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi [4] Santiago Gonzalez / Aisam-Ul-Haq Qureshi [4] 4 5 Vincitori: KYRGIOS / WITHROW Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Kyrgios / Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 N. Kyrgios / Withrow 15-0 30-0 4-5 → 5-5 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kyrgios / Withrow 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Kyrgios / Withrow 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / Withrow 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kyrgios / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 5-4 N. Kyrgios / Withrow 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Kyrgios / Withrow 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 ace 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 N. Kyrgios / Withrow 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios / Withrow 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Qureshi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

COURT 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Guillermo Garcia-Lopez vs Jared Donaldson



ATP Delray Beach Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 2 6 6 Jared Donaldson Jared Donaldson 6 3 3 Vincitore: G. GARCIA-LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Donaldson 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-2 → 5-3 J. Donaldson 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 5-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 J. Donaldson 0-15 df 0-30 df 0-40 df 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Donaldson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Garcia-Lopez 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 4-3 → 5-3 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 J. Donaldson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 J. Donaldson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Donaldson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 J. Donaldson 30-40 ace 1-4 → 2-4 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 J. Donaldson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [Q] Tim Smyczek vs Paolo Lorenzi



ATP Delray Beach Tim Smyczek Tim Smyczek 5 3 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 7 6 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Smyczek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Smyczek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-6 → 5-7 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Smyczek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Smyczek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Smyczek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Smyczek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Smyczek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [8] Adrian Mannarino vs [SE] Brayden Schnur



ATP Delray Beach Adrian Mannarino [8] Adrian Mannarino [8] 6 6 Brayden Schnur Brayden Schnur 2 2 Vincitore: A. MANNARINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Mannarino 0-15 15-15 40-15 5-2 → 6-2 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 A. Mannarino 30-0 40-0 4-1 → 5-1 B. Schnur 15-0 30-0 30-15 4-0 → 4-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 B. Schnur 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Schnur 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 B. Schnur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 4-2 → 5-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Schnur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Mannarino 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. John Millman / Alexei Popyrin vs [2] Ken Skupski / Neal Skupski (non prima ore: 21:00)



ATP Delray Beach John Millman / Alexei Popyrin John Millman / Alexei Popyrin 2 4 Ken Skupski / Neal Skupski [2] Ken Skupski / Neal Skupski [2] 6 6 Vincitori: SKUPSKI / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Millman / Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Millman / Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 2-3 → 2-4 J. Millman / Popyrin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Millman / Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Millman / Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Skupski / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-5 → 2-6 J. Millman / Popyrin 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 K. Skupski / Skupski 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 J. Millman / Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 K. Skupski / Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 J. Millman / Popyrin 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Skupski / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Millman / Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 0-0 → 0-1

5. [WC] Ramkumar Ramanathan / Tim Smyczek vs Marcelo Arevalo / Jamie Cerretani